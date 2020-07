Rossettini: “Niente Covid. Forse ho avuto un virus portato da una zanzara tropicale” (Di lunedì 20 luglio 2020) A inizio luglio il difensore del Lecce, Luca Rossettini, è stato ricoverato in ospedale per una strana febbre. All’inizio si era temuto fosse stato contagiato dal Covid, ma è risultato negativo ai test. Ora ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club per raccontare cosa gli è successo. “Ora sto meglio e sono in ripresa. I sintomi che avevo stanno scomparendo e sono rientrato per iniziare il recupero e mettermi a disposizione della squadra. Dopo la gara con la Juve e il rientro a casa sono andato a letto e dopo due ore ho avuto una forte febbre con brividi e un forte mal di testa. Ero preoccupato fosse Covid, visto il periodo, ed ho avvisato subito il medico di squadra. Dopo la visita ho fatto tamponi e analisi del sangue, tutto negativo. I ... Leggi su ilnapolista

