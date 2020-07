Ronaldo sempre più da record: è il primo a segnare 50 gol in Serie A, Liga e Premier (Di lunedì 20 luglio 2020) Con la doppietta di stasera siglata contro la Lazio, Cristiano Ronaldo, come riporta Opta, è il prima giocatore della storia a segnare almeno 50 gol tra Serie A, Liga e Premier League. Un altro record per il fuoriclasse portoghese. FOTO: Twitter ufficiale Juventus L'articolo Ronaldo sempre più da record: è il primo a segnare 50 gol in Serie A, Liga e Premier proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

