Romania – Allarme casi in aumento sì rischia di diventare il Brasile d’Europa (Di lunedì 20 luglio 2020) La Romania rischia di diventare il Brasile d’Europa. L’Allarme è scattato per la crescita dei contagi negli ultimi giorni, sabato si è toccato il record (899) dall’inizio della pandemia. L’aumento esponenziale preoccupa i Balcani e tutta l’Unione Europea: ufficialmente sono solo 36mila i casi di Covid in Romania, ma in realtà il numero potrebbe essere di gran lunga superiore. La situazione … Leggi su periodicodaily

simcopter : RT @ultimenotizie: La #Romania rischia di diventare il Brasile d'Europa. L'allarme è scattato per la crescita dei contagi negli ultimi gior… - Lichtung5 : Virus, allarme per casi in aumento in Romania: rischia di diventare il Brasile d'Europa - francobus100 : Virus, allarme per casi in aumento in Romania: rischia di diventare il Brasile d'Europa - lightmoon972 : RT @ultimenotizie: La #Romania rischia di diventare il Brasile d'Europa. L'allarme è scattato per la crescita dei contagi negli ultimi gior… - TorinoxArturo : RT @ultimenotizie: La #Romania rischia di diventare il Brasile d'Europa. L'allarme è scattato per la crescita dei contagi negli ultimi gior… -