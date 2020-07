Roma, Zaniolo ancora fuori: lavoro individuale. Ibanez, risentimento muscolare (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma - La Roma sarà costretta ancora a fare a meno di Nicolò Zaniolo . Il talento giallorosso anche questo pomeriggio si è allenato individualmente per il problema al polpaccio sinistro che lo aveva ... Leggi su corrieredellosport

Fonseca ha ritrovato certezze e risultati dando un orientamento al mercato giallorosso: con il nuovo sistema di gioco vengono azzerati gli esterni alti come Kluivert e Under, in uscita. La svolta tatt ...Ieri sera Nicolò Zaniolo ha assistito alla gara contro l'Inter dalla tribuna per il problemino avuto al polpaccio nell'allenamento di venerdì scorso. Continua a far rumore però - sottolinea il corrier ...