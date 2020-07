Roma Tiburtina: anziano 92enne attraversa i binari, inciampia e resta incastrato. Paura alla stazione (Di lunedì 20 luglio 2020) Gli Agenti della Polizia di Stato – Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, durante il servizio presso lo scalo di Roma Tiburtina, durante il consueto servizio di vigilanza, sono stati attirati dalla richiesta di aiuto provenire da una voce molto flebile. E così, poco distante, hanno individuato un anziano signore incastrato in una buca dove è installato il deviatoio degli scambi tra i binari. Aiutato ad uscire, è stato messo in sicurezza e, accompagnato in ufficio dai poliziotti è stato accudito. Il 92enne ha raccontato di essere giunto a Roma con un treno Freccia Argento proveniente da Rovereto e diretto a Roma Termini dove lo attendeva il figlio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

