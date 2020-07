Roma, sorpreso a gettare illegalmente rifiuti pericolosi 80 volte – VIDEO (Di lunedì 20 luglio 2020) Un uomo viene sorpreso dalle telecamere per ben 80 volte a gettare illegalmente nei cassonetti rifiuti speciali e pericolosi E’ stato ripreso per 80 volte dalle telecamere del Comune mentre gettava illegalmente rifiuti speciali e pericolosi a Nord-Ovest di Roma. L’uomo, dopo essere stato identificato, ha ricevuto una dura sanzione dal Nucleo Ambiente e Decoro … L'articolo Roma, sorpreso a gettare illegalmente rifiuti pericolosi 80 volte – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

CalcioWeb : #Dzeko parla a #Lukaku e il belga rimane sorpreso. I tifosi si scatenano: 'Ci vediamo all'Inter' [FOTO e VIDEO] - - danielelozzi : Alcune notazioni su #RomaInter: Buonissima Roma, partita sempre in controllo, Spinazzola regala purtroppo il paregg… - G_Grizzuti : Non vedevo la Roma da un po' e mi ha sorpreso positivamente. La disposizione a 3 cancella in parte i problemi di Ma… - Stetobald : Comunque la Roma stasera mi ha sorpreso. L'avevo vista solo contro di noi e il Napoli interamente dal dopo covid e… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: F1 - Vettel: 'Non sono sorpreso di essere stato doppiato, era già chiaro prima della gara che sarebbe successo' https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sorpreso Roma, sorpreso a gettare illegalmente rifiuti pericolosi 80 volte – VIDEO Inews24 Con la Spal torna Smalling e rientra Zaniolo. Tra due giorni la nuova maglia negli store

Mentre la difesa della Roma ritrova dopo due settimane Chris Smalling ... doti che in assenza dell'inglese gli avevano consegnato a sorpresa le chiavi della retroguardia. Risentimento, appunto ...

Roma-Inter, le formazioni ufficiali: out Smalling e Lukaku, gioca Barella

Nei giallorossi sono assenti Smalling e Cristante, in difesa giocano Ibanez e Kolarov. A centrocampo c'è Bruno Peres sulla fascia, con Diawara in mezzo. In attacco confermati Pellegrini e Mkhitaryan a ...

Mentre la difesa della Roma ritrova dopo due settimane Chris Smalling ... doti che in assenza dell'inglese gli avevano consegnato a sorpresa le chiavi della retroguardia. Risentimento, appunto ...Nei giallorossi sono assenti Smalling e Cristante, in difesa giocano Ibanez e Kolarov. A centrocampo c'è Bruno Peres sulla fascia, con Diawara in mezzo. In attacco confermati Pellegrini e Mkhitaryan a ...