Roma, Pallotta non accetta l’offerta di Friedkin: cessione del club rinviata (Di lunedì 20 luglio 2020) Sfuma ancora l’accordo per il passaggio di proprietà della Roma. Il proprietario del club giallorosso, James Pallotta, non avrebbe intenzione di accettare la proposta di 490 milioni di euro presentata da Dan Friedkin nei giorni scorsi. Lo riporta il quotidiano Il Tempo. L’imprenditore texano ha mantenuto la stessa cifra offerta post lockdown, ma con modalità di pagamento diverse, che non convincono fino in fondo Pallotta. Il proprietario giallorosso ha tempo fino al 31 dicembre per completare l’aumento di capitale. Leggi su sportface

