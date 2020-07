Roma, Lovren ancora nel mirino, ma occhio allo Zenit (Di lunedì 20 luglio 2020) Tra gli obiettivi di mercato in casa Roma c’è Dejan Lovren, difensore centrale del Liverpool già cercato dai giallorossi nella scorsa sessione estiva prima di virare su Smalling. Il nome del croato è tornato di moda, ma la concorrenza non manca. Lovren è in scadenza di contratto con il club inglese nel giugno 2021, ma … L'articolo Roma, Lovren ancora nel mirino, ma occhio allo Zenit Leggi su dailynews24

