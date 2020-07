Roma, la Ceres su Bruno Peres: “Basta inviarci questa m****” (FOTO) (Di lunedì 20 luglio 2020) Polemica social su twitter. Tutto è nato da un tweet pubblicato dall’account ufficiale della Ceres con l’immagine di Bruno Peres e di una lattina della popolare birra e con una didascalia a corredo: “Basta inviarci questa m****”. E’ subito scattata la polemica con numerosissimi tifosi che hanno chiesto spiegazioni al social media manager del noto marchio di birra. FOTO Stop sending me this shit. pic.twitter.com/FcPk2YvbfF — CeresOfficial (@Ceres) July 20, 2020 Leggi su sportface

Asr1927Fabio : @dianadaroma @ElisabettaPic13 @Ceres Secondo il mio modesto parere la Roma x noi romanisti è come un componente del… - sportface2016 : Un tweet scatena la polemica - asrcristian1927 : @Ceres A voi e, la troika della sirenetta e tutta la Danimarca. Paese inutile. Chi tocca la as Roma muore. - leggoit : #Roma, la #Ceres ironizza su #BrunoPeres (ma i tifosi giallorossi non gradiscono) - enricolupetto : @Ceres Sciacquatevi la bocca prima di parlare della Roma e di un nostro giocatore. Fate schifo come la vostra birra. -