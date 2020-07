Roma-Inter, errore evidente di Di Bello sul pareggio giallorosso: la moviola (Di lunedì 20 luglio 2020) La moviola di Roma-Inter pareggio per 2 a 2 tra Roma e Inter nella quindicesima giornata del girone di ritorno della Serie A. Partita tra giallorossi e nerazzurri condizionata dal grave errore di Di Bello che convalida il gol del momentaneo pareggio di Spinazzola: evidente il fallo su Lautaro Martinez che l’arbitro non ha sanzionato nonostante il richiamo al VAR. Ecco la partita tra Roma e Inter analizzata alla moviola. “Di Bello allo schermo non vede qualcosa di piuttosto evidente. Al 46’ Spinazzola trova il gol del pareggio, ma durante il check sull’azione da cui scaturisce, il VAR Guida ... Leggi su intermagazine

FBiasin : La #Roma meritava di più, l'#Inter meritava una direzione arbitrale all'altezza. Totale: pareggio giusto, fischie… - AntoVitiello : ?Rotondo 5-1 per il #Milan contro il #Bologna, media di oltre 3 gol a partita negli ultimi 8 match. Milan in pressi… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Stasera non posso rimproverare nulla, abbiamo ottenuto la qualificazione in Champions League c… - Eugenio30569477 : @Ninamimi85 Non c'è alcuna differenza tra sinistra e destra purtroppo. È solo un modo per dividere ulteriormente la… - Angelo_Z93 : RT @toMMilanello: #Conte dice che “Milan, Roma e Napoli avevano il nostro stresso obiettivo”. Se parla di scudetto: Milan e Roma non l’han… -