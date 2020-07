Roma, incendio al campo rom di via Candoni. I residenti tappati in casa. Meloni: «Inaccettabile» (Di lunedì 20 luglio 2020) È proprio il caso di definirla una “domenica di fuoco” quella appena trascorsa dagli abitanti della Magliana e da chi transitava in zona. Un grande incendio si è sviluppato nei pressi del campo rom di via Candoni, costringendo alcuni residenti a rimanere chiusi dentro casa per non respirare il fumo denso che aveva avvolto la zona. Le fiamme hanno mandato in tilt la viabilità e molti Romani sono rimasti bloccati nel traffico congestionato per ore. incendio al campo rom di via Candoni, le conseguenze La polizia locale è stata costretta a chiudere via della Magliana (nel tratto tra via del Fosso della Magliana e via Candoni) e l’Anas la Roma-Fiumicino in ... Leggi su secoloditalia

emergenzavvf : Spento all'alba un #incendio di sterpaglie e vegetazione nella zona di Tor di Valle. Da stamattina squadre a terra… - emergenzavvf : Sotto controllo l’#incendio che dalle 13 di #oggi ha coinvolto una vasta area di sterpaglie nel quartiere Boccea a… - GianniVezzani1 : RT @SecolodItalia1: Roma, incendio al campo rom di via Candoni. I residenti tappati in casa. Meloni: «Inaccettabile» - SecolodItalia1 : Roma, incendio al campo rom di via Candoni. I residenti tappati in casa. Meloni: «Inaccettabile»… - forestale82 : RT @emergenzavvf: Spento all'alba un #incendio di sterpaglie e vegetazione nella zona di Tor di Valle. Da stamattina squadre a terra e elic… -