Roma, i dati del monitoraggio settimanale della polizia nelle stazioni ferroviarie laziali (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma, esito dell’attività settimanale della polizia di Stato presso le stazioni ferroviarie del Lazio e a bordo treno. 6851 persone identificate, 4 arrestate, 11 denunciate in stato di libertà, 476 le pattuglie impegnate in stazione, 15 le contravvenzioni amministrative elevate, di cui 6 al regolamento di polizia Ferroviaria, 6 le misure di allontanamento dallo scalo ferroviario proposte in osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nelle città, 1 minore rintracciato: questo il bilancio dell’attività della polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Roma dati Coronavirus, 13 nuovi contagi a Roma. D'Amato: "Usate mascherina o dovremo richiudere" RomaToday Lazio con vista scudetto per la Juventus di Sarri. E Ronaldo punta Immobile per il trono dei bomber

Prima della sosta obbligata era considerata la sfida scudetto, complice un solo punto di distacco tra le due squadre. Questa sera invece sarà decisiva solo per la Juventus, mentre la Lazio punta ad as ...

Caos autostrade, Trasportounito: "Basta segreti, fuori i nomi dei responsabili"

ROMA - “Non sarà il numero dei camion consentito dalla Prefettura, non sarà neppure il numero dei rappresentanti di tutto il mondo economico e portuale genovese e ligure a determinare il successo e a ...

Prima della sosta obbligata era considerata la sfida scudetto, complice un solo punto di distacco tra le due squadre. Questa sera invece sarà decisiva solo per la Juventus, mentre la Lazio punta ad as ...ROMA - “Non sarà il numero dei camion consentito dalla Prefettura, non sarà neppure il numero dei rappresentanti di tutto il mondo economico e portuale genovese e ligure a determinare il successo e a ...