Roma, Friedkin ha presentato una nuova offerta a Pallotta (Di lunedì 20 luglio 2020) La Roma è impegnata in campionato a difendere il quinto posto in classifica dagli assalti di Milan e Napoli. Fuori dal terreno di gioco c'è in palio qualcosa di ancora più importante: il futuro stesso del club. Pallotta ha intenzione di cedere la società. Dan Friedkin, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha presentato una nuova offerta per prelevare le quote di maggioranza del sodalizio capitolino: 490 milioni di euro complessivi dei debiti, ma in cash, una formula che... Leggi su 90min

