Roma, «fascisti di m…»: nel mirino degli estremisti di sinistra il CdQ a Capannelle (Di lunedì 20 luglio 2020) Nel mirino degli estremisti di sinistra a Roma finiscono i comitati di quartiere. Evidentemente la loro azione dà fastodio ai “compagni duri e puri”. Sono comparse scritte intimidatorie contro il CdQ Statuario Capannelle. «Fascio di m…», «Latini a testa in giù», con tanto di falce e martello come firma. Le minacce sono a Guerriero Latini, presidente del comitato. Capannelle, anche la vicepresidente nel mirino Non solo. Anche la vicepresidente Manuela Rella da giorni riceve chiamate anonime per telefono. L’obiettivo è intimidire, così da fermare l’azione di chi è in campo per denunciare i disastri della Capitale. «Le istituzioni devono garantire la ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Roma, «fascisti di m…»: nel mirino degli estremisti di sinistra il CdQ a Capannelle - FabiowFlorio : @Monicanpl @roma_paoletta questo paese non fa mai i conti con quello che è accaduto. Mai. Dalla Repubblica in poi.… - animaleuropeRMP : @Bgbarby0 @MonEleonora @tullio_cicerone @BarbaraBiemme @Isotta93670079 @Kaos89533254 @DogeViva @fisioevolution… - iglifiommi73 : FACEZIA:!I CRISTIANI SICCOME COMUNISTI E FASCISTI DI MERDA CON LE CAMPANE OBBLIGAVANO A TUTTI DI SAPERE CHE ERANO L… - manfredik57 : 19/7/2020. Bombardamento su San Lorenzo a Roma. 3000 vittime civili. I fascisti scrivono sulle macerie 'Questi sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma fascisti Lo striscione razzista dei fascisti di Foro 753: "No ai migranti infetti" Globalist.it Incendiata la lapide che ricorda i partigiani caduti: lo sdegno di politica e associazioni

“Dare fuoco alla targa che commemora i partigiani è un atto vigliacco, violento e volutamente provocatorio che non possiamo derubricare ad atto di vandalismo. Spaccare e dividere sono gli anelli di un ...

Targa per i partigiani bruciata, il Pci al sindaco: «Dica una volta per tutte cosa pensa del fascismo»

GROSSETO – “Il Pci riconosce che il sindaco ha prontamente condannato l’atto vandalico, consumato di notte e di nascosto come da ignobile tradizione fascista. Forse non ha dimostrato la stessa indig ...

“Dare fuoco alla targa che commemora i partigiani è un atto vigliacco, violento e volutamente provocatorio che non possiamo derubricare ad atto di vandalismo. Spaccare e dividere sono gli anelli di un ...GROSSETO – “Il Pci riconosce che il sindaco ha prontamente condannato l’atto vandalico, consumato di notte e di nascosto come da ignobile tradizione fascista. Forse non ha dimostrato la stessa indig ...