Roma, due operai precipitati da venti metri. Morti sul colpo (Di lunedì 20 luglio 2020) Incidente sul lavoro a Roma, due operai Morti in un cantiere edile: sarebbero caduti da un’altezza di venti metri circa. Roma, due operai Morti dopo un volo di venti metri. I due lavoravano in un cantiere edile in Piazza Lodovico Cerva. Stando a quanto riferito dall’ANSA, le vittime sarebbero due italiani di 29 e 53 anni. Secondo una prima ricostruzione i due erano impegnati nel tagliare una trave, quando sarebbero caduti da una altezza di venti metri circa. Roma, due operai Morti in un cantiere edile: sono precipitati da un’altezza di venti metri circa Stando ... Leggi su newsmondo

