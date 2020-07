Roma: due operai morti in cantiere (Di lunedì 20 luglio 2020) Incidente mortale in un cantiere edile a Roma: due operai sono morti dopo essere precipitati per 20 metri. Secondo la prima ricostruzione, sembra che le due vittime - due italiani rispettivamente di 29 e 53 anni - stessero tagliando una trave. In fase di accertamento i motivi della caduta: dopo il volo nel vuoto per 20 metri, i due operai sono purtroppo morti sul colpo. Ai soccorritori non è rimasto altro che constatare le cause del decesso. Napoli, crolla muro di contenimento: morti due operai operai travolti da uno smottamento di terra a Napoli, nel quartiere Pianura, tutti gli aggiornamenti L’incidente è avvenuto in piazza Lodovico Cerva, zona Vigna Murata. Sul ... Leggi su blogo

