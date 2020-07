Roma, boom di arresti nel weekend: un rapinatore e 5 ladri di appartamento (Di lunedì 20 luglio 2020) Ancora 6 persone arrestate dagli agenti della Polizia di Stato nel week end scorso. Il primo a finire in manette è C.M. un algerino di 26 anni che, ieri notte, in via dei Pettinari, ha aggredito una ragazza sferrandole un pugno sul volto per asportarle la borsa. Sulle sue tracce però, i poliziotti del commissariato Viminale che, dopo averlo raggiunto, lo hanno bloccato e arrestato per rapina aggravata. Altre 5 persone sono finite nella rete della Polizia e, tra questi, anche 2 minorenni. Intorno alle 20.30 del ieri, in via della Rustica, i malviventi dopo aver forzato la porta finestra di una abitazione con un cacciavite, sono riusciti ad entrare all’interno. Fuggiti dall’abitazione dopo qualche minuto, grazie alla descrizione e alle indicazioni fornite da parte di alcuni testimoni – che insospettiti avevano contattato la Polizia -, gli agenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

