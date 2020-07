Robert Speker | Il fotografo che ha trasformato gli anziani in rockstar (Di lunedì 20 luglio 2020) Robert Speker, fotografo inglese, ha ricreato le copertine più iconiche degli ultimi anni di storia della musica. Il Rock e il Punk Rock hanno ripreso vita grazie agli anziani della casa di riposo Edgware a nord di Londra. Da Londra, in passato, sono cominciate tendenze musicali particolarmente innovative che hanno aggiunto sfumature al già ricco … L'articolo Robert Speker Il fotografo che ha trasformato gli anziani in rockstar è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

andreadesider10 : Una bella iniziativa ai tempi del #COVID19 ?? -

