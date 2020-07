"Rispettare le regole? Voi non lasciare i clandestini liberi di fuggire". Meloni contro Speranza: ko tecnico (Di lunedì 20 luglio 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza invita gli italiani a tenere "comportamenti corretti" sul coronavirus e Giorgia Meloni gli risponde a stretto giro di posta". "Caro Speranza - scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia -, sarebbe utile anche non far entrare liberamente in Italia migliaia di clandestini, e poi consentire loro di violare pure la quarantena, come accaduto a Gualdo Cattaneo in provincia di Perugia...". Il riferimento, polemico, è a quanto accaduto domenica mattina nel paese umbro in cui 23 migranti tunisini hanno violato la quarantena fuggendo dall'agriturismo utilizzato come centro di accoglienza e hanno fatto perdere le loro tracce. Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Rispettare regole Speranza: nuovo record di contagi nel mondo, rispettare le regole askanews Genova, sul ponte fatto in fretta (e a quanto pare non a norma) si andrà piano: limite di 70 km/h

Il tracciato rispetta tutte le regole, ma andando ad innestarsi su arterie già esistenti non potrà essere mantenuto il vecchio limite di 90 km/h. In collaborazione con Automoto.it Metti mi piace su ...

F1, crisi Ferrari. Errori, cavalli spariti e ritardi: recuperare sarà dura

Con concetti sbagliati o comunque deficitari non solo rispetto alla stratosferica Mercedes ma anche ... A Maranello avevano già puntato tutto sulle nuove regole prima dello scoppio della pandemia, non ...

