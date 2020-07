"Riproviamoci. Uniti nuovamente". L'Umbria come non fallimento. Parla Bianconi (Di lunedì 20 luglio 2020) “Riproviamoci! nuovamente insieme. In Umbria non ce l’abbiamo fatta, ma in Puglia possiamo riuscirci così come nelle Marche e in Liguria. Si può fare”. E se si perde ancora una volta? “Non perde il governo, a perdere è sempre il candidato locale. Ho perso io, non ha perso Giuseppe Conte”. Che fantas Leggi su ilfoglio

E’ candido come il cognome che porta, non ha sassi da togliere, non ha responsabilità da scaricare: “Sia Pd che M5s mi hanno aiutato in quella difficile campagna elettorale. Non si sono tirati indietr ...

