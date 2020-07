Riparte l’Italia, stasera l’ultima tappa prima della pausa estiva: il Lazio! (Di lunedì 20 luglio 2020) Dulcis in fundo, il Lazio. stasera, ore 20.30, sarà l’ultima tappa prima della pausa estiva di un tour virtuale iniziato più di un mese fa andato oltre ogni aspettativa e che riprenderà a Settembre con le regioni che andranno al voto. “Riparte l’Italia” era stato pensato per porre al centro del dibattito le proposte del MoVimento e raccontare le tante misure a sostegno dei cittadini in questi difficili momenti dovuti all’emergenza coronavirus. Finora è stato un successo, in termini di contenuti e partecipazione, ma adesso sarà il turno del Lazio dove verranno trattati diversi temi: dai trasporti alla lotta alla criminalità organizzata, dagli interventi per le imprese alla semplificazione ... Leggi su ilblogdellestelle

M5S_Camera : Riparte l’Italia fa tappa nel Lazio: parola ai cittadini! - M5S_Europa : Il tour virtuale del #M5S ‘Riparte l’Italia’ fa oggi tappa in #Sicilia. Stasera alle 20 sui canali social del Movim… - _MiBACT : #Covid19, Conclusa la prima fase di consegna di circa un milione di mascherine chirurgiche nei luoghi della cultura… - luisaloffredo28 : RT @M5S_Senato: Riparte l’Italia, stasera l’ultima tappa prima della pausa estiva: il Lazio! - luisaloffredo28 : RT @M5S_Camera: Riparte l’Italia, stasera l’ultima tappa prima della pausa estiva: il Lazio! -

