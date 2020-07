Rifiuti Roma. PD AMA: slittano assunzioni, isole ecologiche al collasso (Di lunedì 20 luglio 2020) “Il Campidoglio fa slittare la votazione di giunta per dare il via libera alle assunzioni di Ama , dopo che la stessa azienda aveva dato l’ok. In 3 anni sono andati in pensione 600 operatori ecologici e zero sono stati assunti”. Così in una nota Flavio Vocaturo, del Pd Ama. “Le isole ecologiche sono al collasso e hanno troppi limiti per i cittadini. Serve investire sulle isole, potenziandole con vasche di tenuta di Rifiuti ingombranti, con personale e rivedendo gli orari. Basti pensare che nel VI Municipio l’isola ecologica nemmeno esiste e i cittadini sono costretti a farsi km per trovare la prima isola vicina, incrementando le discariche abusive. E’ sotto gli occhi di tutti che in queste condizioni, senza personale, senza impianti di gestione ... Leggi su romadailynews

