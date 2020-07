Ricette all’italiana, facciamo l’agnello in fricassea di Anna Moroni (Di lunedì 20 luglio 2020) Anna Moroni prepara l’agnello in fricassea per le nuove Ricette all’italiana, un secondo piatto dall’Umbria, una ricetta facile ma l’agnello va cotto con cura. Dalla sua cucina di Ricette all’italiana la Moroni mostra ad Annabruna come si prepara l’agnello in fricassea, la carne con le uova aggiunte alla fine. E’ una ricetta di Anna Moroni che possiamo fare sia con l’agnello che con altre carni, facile e veloce ma dobbiamo seguire con attenzione tutti i passaggi. Non dimentichiamo il succo di limone. Ecco come si fa la carne in fricassea, l’agnello in fricassea. Non perdiamo le altre Ricette in tv di ... Leggi su ultimenotizieflash

