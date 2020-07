Ricciardi contro la “movida selvaggia”: «Più controlli nelle zone di villeggiatura, sennò facciamo la fine della Catalogna» (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (20 luglio) Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, ha commentato la situazione Coronavirus in Italia nel bel mezzo della Fase 3 estiva. «Servono più controlli» contro la movida selvaggia, ha detto in un’intervista alla Stampa. «Ma soprattutto bisogna applicare sul serio le sanzioni. Le multe sono meno dell’1% rispetto al numero delle persone fermate. Così non va». Se l’attenzione alle norme anti Covid-19 rimarrà bassa, dice Ricciardi, rischiamo «di fare la fine della Catalogna o di Israele». In Spagna, soprattutto nella regione della Catalogna, i casi di Coronavirus sono ... Leggi su open.online

Dopo un avvio di campionato incerto nel primo GP di Austria, dal secondo Gran Premio della Stiria fino a quello ungherese Lewis Hamilton ha letteralmente dominato. Ed ora, grazie allo spettacolo messo ...

Formula 1, GP d'Ungheria: la Renault presenta un'altra protesta contro le Racing Point

La Renault ha presentato un'altra protesta ufficiale al termine del GP di Ungheria contro le due Racing Point di Perez e Stroll per aver violato il regolamento che impone ai team di utilizzare solo co ...

