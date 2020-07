Repubblica: Napoli, bisogna proteggere meglio la difesa. Il ritorno al 4-4-2 può essere un’idea? (Di lunedì 20 luglio 2020) Su Repubblica, Antonio Corbo esamina la prestazione del Napoli contro l’Udinese, ieri al San Paolo e solleva tre dubbi su cui Gattuso dovrebbe interrogarsi. Il primo è rappresentato dai gol subiti. Quello di De Paul “conferma le tracce di un difetto strutturale, il Napoli è vulnerabile sulla sinistra. La difesa è poco protetta da un centrocampo troppo gentile, elegantemente ossessivo nel possesso palla, ripetitivo nel giro-palla e nei passaggi all’indietro, ma debole nell’interdizione“. Il secondo e terzo dubbio riguardano Milik e Callejon. “Si può fare a meno di lui se Mertens (uscito con il mal di schiena) non incide? Con i tre nani volanti il Napoli ieri era innocuo. Insistere su Callejòn, questo il terzo dubbio, non è ... Leggi su ilnapolista

Tre interrogativi per Gattuso

I gol fissano i risultati, ma dicono tante altre cose. Gli allenatori devono interpretarle. Almeno loro. Gattuso in meno di mezz’ora è investito da tre interrogativi, quante sono le reti di questa par ...

