Remy al Benevento salta, non ha superato le visite mediche (Di lunedì 20 luglio 2020) Stando a quanto riportato da Ottopagine.it, sarebbero alte le possibilità che l’affare Remy-Benevento salti. Dopo aver effettuato e superato una parte di visite mediche, il calciatore ex Lille è stato sottoposto ad ulteriori controlli che hanno riscontrato problemi di natura fisica. Lo stop dei medici ha così bloccato l’affare. Senza l’idoneità sportiva, il calciatore francese non può dunque trasferirsi in Italia. Foto: calciomercato.com L'articolo Remy al Benevento salta, non ha superato le visite mediche proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

