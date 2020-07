Regionali, la strana alleanza dei socialisti nordici rischia di rovinare il Pd (Di lunedì 20 luglio 2020) A Montecitorio, in queste ore dove tutti gli occhi sono rivolti alle vicende della trattativa tosta e dura di Bruxelles, si parla della nascita di un nuovo partito. A cui è stato trovato... Leggi su ilmessaggero

mikefilipponio : MASS-MEDIA REGIONALI SARANNO I 'SORVEGLIATI SPECIALI' DI QUESTA (STRANA) CAMPAGNA ELETTORALE #sondaggi #post… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali strana

Il Messaggero

"E’ un momento di tranquillità relativa quello che sta vivendo Siena in questi ultimi giorni. Sì perché se i senesi dopo aver vissuto un anno complesso, culminato in un’estate senza Palii, si sono giu ...Di che cosa si tratta? Non c’entra Salvini. C’entra la battaglia sul Recovery Fund. E’ quella che a livello europeo ha partorito una strana alleanza trasversale, una lega molto nordica tra i Paesi non ...