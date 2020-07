Reddito di emergenza: si può fare domanda se lavora solo il figlio? (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Reddito di emergenza è una misura di sostegno al Reddito che si affianca, solo per un periodo di 2 mesi, al Reddito di cittadinanza per fornire un sussidio alle famiglie fortemente provate dalla pandemia di coronavirus e dalla crisi economica che ne è poi scaturita. Per poter accedere al beneficio, in ogni caso, è necessario essere in possesso di determinati requisiti reddituali, stabiliti nello stesso decreto che ha introdotto il REM. Reddito di emergenza per chi lavora Una lettrice scrive per chiedere quali sono le sue possibilità di accedere al Reddito di emergenza: Ho solo mio figlio che lavora io sono vedova con un minore posso ... Leggi su notizieora

MinLavoro : #RedditodiEmergenza, l'aiuto che serve. Adesso ?? Domande entro il 31 luglio 2020 ??? - MinLavoro : #Redditodiemergenza, già erogata a 209.000 nuclei familiari la prima mensilità. Le regioni con il maggior numero di… - NotizieOra : Reddito di emergenza: si può fare domanda se lavora solo il figlio? - engu64 : RT @DeSantis1948: Con il no al #DecretoRilancio, Salvini e la Lega hanno detto NO a 25 miliardi di euro per la Cassa integrazione, per le i… - RobertaAccorne2 : @luigidimaio L'italia con governanti come voi non merita nessun aiuto! Voi date soldi ai nulla facenti, sprecate so… -