Recovery fund, vertice notturno sulla nuova proposta: all’Italia 209 miliardi. “Persi 3,4 miliardi di sussidi ma guadagnati 35 di prestiti”. Michel: “Sono fiducioso, accordo è possibile” (Di lunedì 20 luglio 2020) Una discussione che si è protratta fino a notte fonda quella del vertice europeo sul Recovery fund. Mentre nella serata di lunedì sono circolati i particolari della nuova proposta del presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, che avrebbe dovuto accogliere le richieste di tutti gli attori e i risultati degli accordi tra le varie parti, i capi di Stato e di Governo europei hanno continuato a lavorare sugli ultimi dettagli prima di un annuncio previsto per la giornata di martedì. Almeno stando al tweet del commissario agli Affari Economici Ue, Paolo Gentiloni, che poco prima della ripresa dei colloqui, dopo cena, ha scritto: “Comincia la quarta notte di #NextGenEU. Domani una giornata europea da ricordare“. “I negoziati sono stati molto difficili, ... Leggi su ilfattoquotidiano

