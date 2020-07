Recovery fund, Sassoli preme sui leader: “Senza nuove risorse proprie e difesa dello Stato di diritto il Parlamento Ue non darà il consenso” (Di lunedì 20 luglio 2020) Il convitato di pietra al tavolo delle trattative dei 27 leader europei sul Recovery fund si fa sentire. Il Parlamento europeo, istituzione che rappresenta i cittadini dell’Unione, non è disposto ad appoggiare un’intesa poco ambiziosa. Il presidente David Sassoli, in attesa della nuova plenaria che si riunirà alle 16, ha avvertito che l’emiciclo “non darà il proprio consenso” a uno schema di bilancio pluriennale se non saranno rispettate le “condizioni più volte chieste”. In particolare “occorrono subito nuove risorse proprie e una efficace difesa dei principi dello Stato di diritto. Inoltre, il ... Leggi su ilfattoquotidiano

