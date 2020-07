Recovery fund, Salvini: “Indegno vedere ministri con cappello in mano. Contro l’Italia tutti governi di Centrosinistra” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Io tifo Italia, ma vedere ministri in Europa con il cappello in mano a chiedere quello che è nostro è indegno”. Così il leader leghista Matteo Salvini sulla trattativa in corso in Europa sul Recovery fund. “Se alla fine della trattativa”, ha aggiunto Salvini, “gli italiani avranno meno di quello che versano, oltretutto con il vincolo, il cosiddetto freno di emergenza, sarà una grande fregatura. Prendo atto”, ha concluso, “che i paesi del nord Europa contrari all’accordo sono o di sinistra, o alleati con la sinistra” L'articolo Recovery fund, Salvini: “Indegno vedere ministri con ... Leggi su ilfattoquotidiano

