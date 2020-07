“Recovery Fund? Poca roba, Europa moribonda e senza democrazia”. Parola di Fitoussi (Di lunedì 20 luglio 2020) L’economista francese Jean Paul Fitoussi interviene a gamba tesa nella discussione tutta europea sul Recovery Funda. Inizialmente solo Conte aveva creduto al regalo dell’Ue, mentre tutti gli dicevano che si trattava solo di fantamiliardi. E così, adesso, la realtà arriva a scontrarsi con le balle raccontate per mesi. I cittadini italiani sono alla fame, i commercianti e gli artigiani non sanno come andare avanti mentre i pagamenti incombono e il governo non dà aiuti. Si aspettano i soldi dell’Europa, dicono. Soldi che non arriveranno mai, e se dovessero arrivare, si porterebbero dietro la Troika. Antonello Caporale ha intervistato Fitoussi sul Fatto Quotidiano. L’economista spiega: “Il Recovery Fund? È un fondo comune che è quasi sei volte ... Leggi su ilparagone

Rinaldi_euro : Che strano!!! Giuseppe Conte al vertice Ue sul Recovery Fund: 'Stallo più complicato del previsto' | L'HuffPost - borghi_claudio : Se uno mi chiedesse cosa fossero le mie aspettative prima dell'Eurosummit di oggi la risposta è semplice: NESSUNA.… - marcotravaglio : SAMBUCA OLANDESE A Bruxelles non Giuseppe Conte, ma l’Italia intera combatte una guerra per la vita o la morte sul… - StartMagNews : RT @Barbaga3Gaetano: Qual è la vera posta in gioco con il Recovery Fund - galata_mf : RT @ladyonorato: Ma come, non erano i nostri alleati sovranisti quelli cattivi?... ??Vertice Ue Recovery Fund, Orban: ''L'Olanda e' responsa… -

Ultime Notizie dalla rete : “Recovery Fund Ue: +Europa, 'Conte difenda Recovery e accetti cogestione con Bruxelles' Affaritaliani.it