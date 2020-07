Recovery Fund, per l’accordo si tratta tra i sospetti. La partita finale sulla cifra degli aiuti. Si spacca il fronte dei «frugali». Consiglio aggiornato alle 2 (Di lunedì 20 luglio 2020) I negoziati al Consiglio europeo straordinario che deve decidere sul Recovery Fund e sul bilancio Ue 2021-2027. Italia e Olanda trattano da sole sul meccanismo del «freno», ossia del controllo dell’attuazione delle riforme per avere i soldi, al centro dello scontro. In arrivo proposta per aiuti a 390 miliardi e «rebate» più bassi della precedente Leggi su corriere

