Recovery fund, nuova proposta e accordo più vicino. Roma “tifa” Conte (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – Dopo quattro giorni e quattro notti di negoziati, ufficiali e sottotraccia “nei corridoi”, i leader UE vedono l’ultima curva prima del traguardo che, di solito, è anche la più pericolosa. Il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha inviato una nuova proposta ai leader, “frutto di un lavoro qualitativo estremamente intenso”. “I negoziati sono stati molto difficili come gli ultimi passi, ma – prosegue Michel – sono fiducioso, e anche se ci sono delle difficoltà ed è importante continuare a lavorare, penso e sono convinto che un accordo sia possibile”. Secondo quanto si apprende a Bruxelles, l’ammontare complessivo della nuova proposta sarebbe di 750 miliardi, 390 miliardi di sussidi (a ... Leggi su quifinanza

marcotravaglio : SAMBUCA OLANDESE A Bruxelles non Giuseppe Conte, ma l’Italia intera combatte una guerra per la vita o la morte sul… - borghi_claudio : @Valeria51915836 Mi faccia capire, quindi quelle che ci siamo sorbiti a tutta pagina per mesi, con i 173 miliardi a… - fattoquotidiano : Recovery Fund, Conte: “Con Rutte lo scontro è durissimo. Stiamo cercando di convincere i Paesi frugali” - PacoTivoli : RT @MarcoRizzoPC: La trappola della finta trattativa sui recovery fund imporrà al nostro Paese condizionalità che saranno pagate con attacc… - Giacomo2500 : @Delorenzoanna1 @StaseraItalia @giorgio_gori -