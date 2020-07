Recovery Fund, nuova proposta da 390 miliardi per gli aiuti. Il fronte dei «frugali» si spacca (Di lunedì 20 luglio 2020) I negoziati al Consiglio europeo straordinario che deve decidere sul Recovery Fund e sul bilancio Ue 2021-2027. Italia e Olanda trattano da sole sul meccanismo del «freno» Leggi su corriere

dopo tre giorni di lavoro non stop”. I leader sono in disaccordo su come ripartire un ampio Recovery Fund pensato per riuscire a trascinare l’Europa fuori dalla più profonda recessione dalla ...E al terzo giorno il fronte dei paesi «frugali» cominciò a incrinarsi. E’ quasi l’una della notte tra domenica e lunedì quando il pressing del presidente del Consiglio europeo, il belga Charles Michel ...