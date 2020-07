Recovery fund, nuova proposta: all’Italia 209 miliardi. “Persi 3,4 miliardi di sussidi ma guadagnati 35 di prestiti”. Michel: “Sono fiducioso, accordo è possibile” (Di lunedì 20 luglio 2020) “I negoziati sono stati molto difficili, ma sono fiducioso. E anche se è importante continuare a lavorare, penso e sono convinto che un accordo sia possibile“. Dopo quattro giorni di negoziati su Recovery fund, intorno alle 19, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si è presentato davanti ai giornalisti e ha annunciato di aver inviato una nuova proposta ai leader. Intanto la plenaria, che all’alba era stata convocata per le 16, è slittata a dopo le 18: i leader dovranno esaminare l’ultima proposta prima di rivedersi a cena. Questa, secondo le ultime indiscrezioni, prevede: 390 miliardi di sussidi più 360 di prestiti per un pacchetto ... Leggi su ilfattoquotidiano

