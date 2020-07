Recovery Fund, l’accordo non c’è. Si riprova nel pomeriggio (Di lunedì 20 luglio 2020) E alla fine del terzo giorno (e della notte) l’accordo dei 27 Paesi dell’Unione Europea non arriva. Le trattative a Bruxelles sul Recovery Fund e il bilancio Europeo 2020-2021 sono andate avanti a oltranza per tutta la notte, tra pause, riunioni separate e assemblee plenarie. L’ultima, alle sei, è durata pochi minuti: il tempo di decidere di rivedersi nel pomeriggio, alle 16. Nelle ore precedenti il gruppo dei cosiddetti “frugali” (Austria, Danimarca, Svezia e soprattutto Olanda) aveva avanzato una proposta, sostenuta anche dalla Finlandia, di concedere una dotazione di sussidi di 350 miliardi di euro. Un passo in avanti rispetto alla posizione negoziale iniziale (nessun sussidio), ma comunque molto più bassa rispetto ai 450 iniziali. Secondo alcune fonti diplomatiche, la sforbiciata sarebbe ... Leggi su linkiesta

