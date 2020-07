Recovery fund: intesa vicina. Olanda e Austria cantano vittoria. Italia: meno soldi e riforme obbligatorie (Di lunedì 20 luglio 2020) L'intesa sul Recovery fund è vicina. Alle 16 di oggi, 20 luglio, la seduta decisiva. Ma le indiscrezioni arrivano da Olanda e Austria, che si dichiarano sddisfatte. Significa che sono passate le loro aspettative: risorse ridotte a 390 miliardi e piani nazionali di riforme sotto il controllo di tutti attraverso il super freno a mano. L'Italia accetterà queste imposizioni? Leggi su firenzepost

Rinaldi_euro : Che strano!!! Giuseppe Conte al vertice Ue sul Recovery Fund: 'Stallo più complicato del previsto' | L'HuffPost - marcotravaglio : SAMBUCA OLANDESE A Bruxelles non Giuseppe Conte, ma l’Italia intera combatte una guerra per la vita o la morte sul… - borghi_claudio : Se uno mi chiedesse cosa fossero le mie aspettative prima dell'Eurosummit di oggi la risposta è semplice: NESSUNA.… - StefaniaVaselli : RT @Libero_official: #Kurz con #Rutte: 'Eravamo in 4, ora siamo in 5 contro #Francia e #Germania'. A Bruxelles in scena la fine dell'Unione… - SeratEnrico : RT @Libero_official: #Kurz con #Rutte: 'Eravamo in 4, ora siamo in 5 contro #Francia e #Germania'. A Bruxelles in scena la fine dell'Unione… -