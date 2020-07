Recovery fund, in corso il vertice decisivo dopo quattro mesi di discussioni e cinque Consigli europei a distanza. Ecco le tappe, tra speranze nell’emissione di debito comune e resistenze nazionali (Di lunedì 20 luglio 2020) La prima videoconferenza, interlocutoria, risale al 10 marzo. Due giorni dopo l’estensione del lockdown all’intero territorio italiano. Tra le priorità individuate dai 27 leader europei c’era anche la necessità di “affrontare le conseguenze socioeconomiche” dell’epidemia di coronavirus, che il giorno seguente l’Oms avrebbe ufficialmente “promosso” a pandemia. Oltre quattro mesi e sei vertici più tardi, la violenza dell’impatto sulla crescita europea è sotto gli occhi di tutti, con il pil della Ue atteso in calo di più dell’8%. Eppure, nonostante alcuni sostanziali passi avanti fatti sul fronte della solidarietà tra Paesi partner, fino a ieri sembrava insanabile la frattura tra il fronte degli ambiziosi e quello ... Leggi su ilfattoquotidiano

