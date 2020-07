Recovery Fund: è Mark Rutte, l’ex amico della Merkel, il “grande cattivo” (Di lunedì 20 luglio 2020) Il premier olandese è ormai il “cattivo”: al punto da mettere in discussione la sua storica alleanza con Angela Merkel. Ormai non c’è dubbio: il nemico della solidarietà europea è lui. Mark Rutte, primo ministro olandese, è di fatto il capo dello schieramento dei “paesi frugali”, quelli che non sono troppo d’accordo ad elargire i … L'articolo Recovery Fund: è Mark Rutte, l’ex amico della Merkel, il “grande cattivo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

