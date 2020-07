Recovery fund, Borse Ue partono negative nel quarto giorno di vertice dei leader sugli aiuti per la ripresa. Euro ai massimi da quattro mesi (Di lunedì 20 luglio 2020) Partenza in territorio negativo e con gli occhi puntati su Bruxelles per le principali Borse Europee. I mercati guardano al vertice Ue sul Recovery fund, il piano di sussidi a fondo perduto e prestiti da finanziare con bond emessi dalla Commissione Europea per sostenere la ripresa economica dell’Europa. Nella lunga notte di trattative le distanze tra i leader sull’ammontare dei sussidi sembrano essersi ridotte. C’è attesa per la nuova plenaria convocata alle 16. E la speranza in un accordo si è riflessa nelle quotazioni dell’Euro, salite ai massimi degli ultimi quattro mesi: la moneta unica Europea ha toccato i ... Leggi su ilfattoquotidiano

