Recovery Fund, Baretta (sottosegretario al Mef): «Ha prevalso nuova idea di Europa» (Di martedì 21 luglio 2020) Una buona mediazione che conferma l?efficacia del lavoro del governo italiano in queste settimane di trattativa. E che mette il nostro Paese in condizioni di poter sfruttare tranquillamente... Leggi su ilmessaggero

borghi_claudio : @Valeria51915836 Mi faccia capire, quindi quelle che ci siamo sorbiti a tutta pagina per mesi, con i 173 miliardi a… - borghi_claudio : @DxZagor @camstork @luiselladb Nulla. È entrato già sconfitto perché il recovery fund è una fregatura. Tutto grazie… - borghi_claudio : @RussoTrollone La stessa strada di tutti gli altri paesi del mondo. Debito pubblico acquistato da banca centrale. L… - MurphyCatRA : RT @MarcoRizzoPC: La trappola della finta trattativa sui recovery fund imporrà al nostro Paese condizionalità che saranno pagate con attacc… - LucianoRomeo9 : @agorarai @peppeprovenzano @mceciguerra @Rinaldi_euro @LFerraraM5S @federicazanella @SenatoreMonti @claudiafusani… -

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Avremo una grande responsabilità: con 209 miliardi abbiamo la possibilità di far ripartire l'Italia con forza e cambiare volto al Paese. Ora dobbiamo correre". Lo dice il prem ...La stampa ce la mette tutta per farlo passare come un successo ma l'Italia esce piuttosto male da questa maratona. I fondi non saranno erogati quest'anno e l'Italia deve trovare il modo di finanziare ...