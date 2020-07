Reale la fotografia dell’assembramento a Gallipoli, interviene il Codacons (Di lunedì 20 luglio 2020) I nostri contatti ci segnalano un’immagine che mostra un assembramento a Gallipoli, in una discoteca all’aperto, con tutto lo sdegno del caso. L’immagine ha infatti scatenato tante polemiche, specialmente da parte della vicepresidente dei deputati PD che fa notare che di questo passo potremmo andare incontro a un secondo lockdown che avrebbe un effetto devastante sull’economia. La giornalista e vicepresidente deputati PD scrive: Questa è una discoteca di Gallipoli ieri sera (17 luglio, ndr). Così sarà molto dura evitare una seconda ondata in autunno. Il virus, come dimostra l’aumento dei contagi dalla Spagna a Israele, continua a circolare esattamente come prima. Così non si tutela l’economia perché un secondo lockdown, anche parziale, ci devasterebbe. Serve più attenzione ... Leggi su bufale

MarcoMasciadra : @AlfioKrancic Bellissima Maestro !!! ?????? (e più reale di una fotografia… ??) - romamobilita : @SantropoMi Sono la fotografia della situazione ad inizio turno, l'aggiornamento in tempo reale invece è possibile… - DimitriDeVita : RT @AppiaPolis: New post ('PAESAGGI IN MOVIMENTO', LA FOTOGRAFIA INCONTRA I TERRITORI: IL QUARTO APPUNTAMENTO CON MARIO LAPORTA) has been p… - AppiaPolis : New post ('PAESAGGI IN MOVIMENTO', LA FOTOGRAFIA INCONTRA I TERRITORI: IL QUARTO APPUNTAMENTO CON MARIO LAPORTA) ha… - RaffaeleRaimon2 : RT @HandbookCS: Portfolio: Daniele D’Antonio. La fotografia tra reale e surreale. #arte #art #photography #photo #photos #pictures #daniele… -

Ultime Notizie dalla rete : Reale fotografia Reale la fotografia dell’assembramento a Gallipoli, interviene il Codacons Bufale.net Giulia De Lellis su Aurora Ramazzotti: "Ha avuto il coraggio che a me è mancato" (video)

Come infatti ricorderete, soltanto ieri Aurora Ramazzotti ha deciso di condividere una sua fotografia che la ritrae in primo piano ... ma che non ci sia mai realmente riuscita, probabilmente complice ...

Beatrice di York sposa, il dettaglio segreto come Kate Middleton e Meghan Markle

Beatrice di York è convolata a nozze con Edoardo Mapelli Mozzi in gran segreto, rinunciando al Royal Wedding da sogno. Di una cosa però non si è privata, il bouquet coi fiori preferiti dello sposo e d ...

Come infatti ricorderete, soltanto ieri Aurora Ramazzotti ha deciso di condividere una sua fotografia che la ritrae in primo piano ... ma che non ci sia mai realmente riuscita, probabilmente complice ...Beatrice di York è convolata a nozze con Edoardo Mapelli Mozzi in gran segreto, rinunciando al Royal Wedding da sogno. Di una cosa però non si è privata, il bouquet coi fiori preferiti dello sposo e d ...