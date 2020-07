Real Madrid, si pensa al clamoroso ritorno di Gonzalo Higuain (Di lunedì 20 luglio 2020) Clamorosa ipotesi di mercato quella descritta nelle ultime ore da ‘Don Balon‘, famoso media iberico. Secondo quanto si apprende, in orbita Real Madrid potrebbe esserci un ritorno sorprendente in questa sessione estiva di calciomercato: Gonzalo Higuain. L’argentino che ormai non trova più posto nella Juve ed è agli sgoccioli con la sua avventura italia, potrebbe … L'articolo Real Madrid, si pensa al clamoroso ritorno di Gonzalo Higuain Leggi su dailynews24

