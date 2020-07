Raynair, bomba sull’aereo: panico in volo, 51enne arrestato (Di lunedì 20 luglio 2020) bomba sull’aereo, è questo quello che l’equipaggio di un volo di Raynair ha comunicato alle torri di controllo sottostanti dopo aver trovato un biglietto con minacce a bordo. I voli sono un qualcosa di estremamente pericoloso. Parliamo di uccelli di tonnellate che si liberano nell’aria ad una velocità pazzesca, volando anche tra continenti. Per questo appena qualcosa sembra essere fuori posto, data la posta in gioco di centinaia di vite, subito parte l’allarme. Su un volo che poche ore fa era diretto da Stansed a Oslo e gestito da Raynair è stato trovato un bigliettino. (Continua...) Sul pezzo di carta si facevano delle minacce pesanti e si faceva accenno ad un dispositivo all’interno del ... Leggi su howtodofor

Ultime Notizie dalla rete : Raynair bomba Bomba sull’aereo, panico su un volo Raynair: 51enne arrestato Inews24 Oslo – Paura su volo Ryanair, arrestato 51enne un allerta bomba a bordo

Bomba sull’aereo, è questo quello che l’equipaggio di un volo di Raynair ha comunicato alle torri di controllo sottostanti dopo aver trovato un biglietto con minacce a bordo. I voli sono un qualcosa d ...

Allarme bomba, evacuato treno in Norvegia

Un treno fermo in stazione a Eidsvoll, 60 chilometri circa a nordest di Oslo, in Norvegia, è stato evacuato dopo il ritrovamento di un messaggio che alludeva alla presenza di una bomba. A darne notizi ...

Bomba sull’aereo, è questo quello che l’equipaggio di un volo di Raynair ha comunicato alle torri di controllo sottostanti dopo aver trovato un biglietto con minacce a bordo. I voli sono un qualcosa d ...Un treno fermo in stazione a Eidsvoll, 60 chilometri circa a nordest di Oslo, in Norvegia, è stato evacuato dopo il ritrovamento di un messaggio che alludeva alla presenza di una bomba. A darne notizi ...