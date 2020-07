Rapinato da un gabbiano: così il food blogger perde la sua pizza (VIDEO) (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrento (Na) – Alla pizza napoletana non può resistere proprio nessuno neppure un gabbiano che è sceso in picchiata per rubarne una fetta a Gian Andrea Squadrilli. Noto food blogger partenopeo che ama assaggiare pizze, panini, fritture di mare, primi piatti abbondanti e qualsiasi cosa di buono e gustoso la cucina napoletana possa offrire, Gian Andrea è abituato a fotografare le prelibatezze prima di gustarle e recensirle. Questa volta però qualcosa è andato storto e, nella perfetta inquadratura della fetta di pizza con alle spalle il mare di Sorrento, il VIDEO ha catturato anche il vero e proprio furto del gabbiano. L'articolo Rapinato da un gabbiano: così ... Leggi su anteprima24

