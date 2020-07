Rapina a portavalori a Cisternino, tre arresti Assalto davanti all'ufficio postale in contrada Casalini il 13 maggio 2019 (Di lunedì 20 luglio 2020) Dettagli in una conferenza stampa a metà mattinata. Di seguito il flash diffuso dai carabinieri: Esecuzione di ordinanza custodiale in carcere nei confronti di 3 indagati, ritenuti responsabili della Rapina al portavalori avvenuta il 13 maggio 2020 a Cisternino (BR), nei pressi dell’ufficio postale della località “Casalini”. L'articolo Rapina a portavalori a Cisternino, tre arresti <span class="subtitle">Assalto davanti all'ufficio postale in contrada Casalini il 13 maggio 2019</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

I carabinieri di Brindisi hanno arrestato tre persone ritenute responsabili della rapina al portavalori avvenuta il 13 maggio 2020 a Cisternino (Br), nei pressi dell’ufficio postale della località “Ca ...

