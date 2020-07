R.D. Congo, Vicar (ong): “Evviva la piazza senza le violenze della polizia” (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA – “La grande manifestazione di ieri a Kinshasa si è svolta senza scontri e senza violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza: la polizia si è limitata ad accompagnare i cortei rispettando finalmente il diritto delle persone a rivendicare pacificamente i propri diritti. Noi incoraggiamo questo tipo di comportamento, che rappresenta una svolta rispetto alla vecchia abitudine di caricare i manifestanti, sparare lacrimogeni, pallottole reali e arrestare le persone”. Lo ha dichiarato all’agenzia Dire Batundi Hangi Vicar, responsabile per la città di Goma del Forum des Organisations de la Societe civile electorale (Forsce), alleanza che raduna decine di organizzazioni per garantire la correttezza delle elezioni in Congo.MALONDA AL CENI, LE ELEZIONI DEL 2018 E I VOTI FALSATI Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Congo Vicar RD Congo, Vicar (ong): "Evviva la piazza senza le violenze della polizia" Dire