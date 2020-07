Quei 54 camion carichi usati per il collaudo del nuovo ponte Morandi (Di lunedì 20 luglio 2020) Nino Materi Iniziate le prove statiche lungo il viadotto crollato nel 2018 e ricostruito in tempi record Addio tragico «ponte Morandi». È iniziata l'era - si spera meno drammatica - del «ponte Piano»: un po' dal nome dal nome dell'archistar che l'ha progettato, un po' perché per tutta una serie di motivi lungo il «Viadotto sul Polcevera» (questo il suo vero nome) le auto dovranno procedere più lentamente rispetto all'epoca precedente al crollo (ore 11.34 del 14 agosto di due anni fa, 43 morti). Da allora sono trascorsi più di 20 mesi e Genova ha ora il suo nuovo ponte, che in realtà per la città e la Liguria intera rappresenta molto di più di una «banale» - se pur importante - opera viaria: ... Leggi su ilgiornale

