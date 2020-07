Quegli scrittori che hanno deciso di scrivere la loro ultima pagina (Di lunedì 20 luglio 2020) Non sono un divoratore di romanzi e i saggi li scelgo in base alla materia che - è un mio limite - deve in qualche modo riguardare ciò di cui mi occupo da una vita.Leggo poco mentre sono impegnato nella scrittura per paura di farmi influenzare dall’altro. E così soltanto pochi giorni fa, dopo aver inviato al mio editore il testo di un nuovo libro sui cicli del mondo visti attraverso una vita da viaggiatore (non solo giornalista) ho affrontato L’ultima pagina di Susanna Schimperna, giornalista, scrittrice, vecchia conoscenza incontrata molti anni fa in Medio Oriente e ritrovata, quasi per caso, di recente a Roma.Una scrittura accattivante, la sua, per un libro non facile. Una ricerca minuziosa per comprendere e trasmettere uno dei grandi tabù della nostra società. L’introduzione non lascia spazio a ... Leggi su huffingtonpost

“In questo libro sono raccolte le storie di venticinque scrittrici e scrittori che hanno posto fine ... del suicida è soprattutto nell’indifferenza per i sentimenti di quelli che restano”. Nomi noti ...

